Festa Natalina emociona idosos do Espaço Municipal da Terceira Idade

Nova Iguaçu - O Natal chegou mais cedo no Espaço Municipal da Terceira Idade (Esmuti). Nesta quinta-feira, dia 19, mais de 200 idosos participaram da tradicional festa natalina, com direito a muito panetone, rabanada e torta salgada. Ainda teve apresentação de peça teatral, exibição de vídeos de ações de funcionários da Secretaria de Assistência Social de Nova Iguaçu e do coral do Esmuti, que emocionou a todos. Rosas brancas foram distribuídas para todos os participantes.



“Oferecemos atividades de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Temos hidroginástica e fisioterapia, atividades esportivas. O Esmuti é um equipamento completo para nossos cerca de 600 idosos”, comentou a secretária de Assistência Social, Elaine Medeiros. “A festa é um momento de compartilhar com a família dos idosos, além de festejar e refletir. Muitos idosos não têm família e uma ceia natalina em casa. Aqui eles vivem esse momento especial”.



Cerca de 30 idosos fizeram um Papai Noel de cartolina com a técnica de origami (arte tradicional japonesa de dobradura de papel). Foram usados sete mil peças.



Aos 81 anos, 11 deles no Esmuti, a aposentada Celina da Conceição se emocionou com a festa. Segundo ela, que veio com um gorro de Papai Noel, o Natal é a data mais especial do ano.“É a época que mais me faz bem, porque lembro da minha infância com toda minha família. Não perco uma festa aqui”, contou ela.



Para o bombeiro militar aposentado Pedro Ramos, de 76 anos, o Esmuti o ajudou a superar a maior dor de sua vida. “Natal é em uma data que nos faz parar pra pensar na vida e em tudo que passamos. Em 2017, perdi uma filha de 35 anos, vítima de um câncer de mama. Aqui no Esmuti amenizo minha dor, pois sei que sou querido e encontro amigos que ajudam a me levantar. Me sinto um jovem de 20 anos. Essa data natalina é especial para mim”, garantiu ele, que não deixou a rabanada e o panetone de lado.



O Esmuti, que fica na Avenida Luiz de Matos, no bairro da Luz, oferece atividades como oficinas de corte e costura, língua japonesa e inglesa, dança de salão, zumba, hidroginástica, entre outros.