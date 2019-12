Prefeitura inaugura Casa da Criança Pres. Getúlio Vargas e Creche N. S. das Cabeças

Nova Iguaçu - Momentos antes da Prefeitura de Nova Iguaçu realizar uma festa de confraternização e encerramento do ano letivo de 2019, nesta sexta-feira, dia 20, uma nova creche foi inaugurada. A Casa da Criança Presidente Getúlio Vargas e a creche Nossa Senhora das Cabeças estão de endereço novo. Elas vão funcionar na Avenida Abílio Augusto Távora 418, Centro. A capacidade é para 130 vagas.



O local, que tem três andares, vai contar com uma brinquedoteca, refeitório, banheiro adaptado, rampa de acessibilidade, parquinho, dispensa, cozinha e vai atender alunos da educação especial. O imóvel foi alugado pela Prefeitura.



“Aqui vai funcionar como Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI). É uma casa nova e bem estruturada que vai oferecer conforto e melhorar o desempenho escolar dos alunos. A criança vai entrar na creche e finalizar a educação infantil, iniciando o processo de alfabetização. Terão atividades lúdicas com intencionalidade pedagógica”, afirmou a secretária de Educação, Maria Virginia Andrade.