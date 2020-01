Colônia de Férias Happy Code ensina como criar jogos eletrônicos

Nova Iguaçu - As crianças que gostam de jogos eletrônicos e querem aprender como criar um game não podem perde a Colonia de Férias Happy Code com oficina de desenvolvimento de game 2D, no Top Shopping, no sábado, dia 11 de janeiro, e no domingo, dia 12, no Espaço Coworking (3º Piso). E o melhor: as aulas são gratuitas.

Na colônia de férias, a garota aprenderá a projetar seu próprio jogo, dar os primeiros passos com edição de imagens para criação de conteúdo e como utilizar as plataformas de desenvolvimento





Para participar, se inscreva pelo link

As aulas serão no horário das 11h às 18h, no sábado, e das 14h às 18h, no domingo.Para participar, se inscreva pelo link www.sympla.com.br/happycodenovaiguacu ou no aplicativo do shopping, o App TopShopping, disponível nas lojas de aplicativos de seu celular. As vagas são limitadas.