Prefeitura de Nova Iguaçu auxilia MEIs com Declaração Anual de Faturamento

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEMADETUR), lançou um novo serviço para os Microempreendedores Individuais (MEIs) da cidade.

A partir de agora, o Espaço do Empreendedor, localizado na sede da SEMADETUR, disponibiliza aos pequenos empresários uma equipe técnica para auxiliá-los com os trâmites para que seja feita a Declaração Anual do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual (DASN - SIMEI).



Também conhecida como Declaração Anual de Faturamento, esta é uma das obrigações e responsabilidades que o MEI deve apresentar anualmente. Se não for entregue até 31 de maio, o MEI terá de pagar multa de R$ 25 ou de R$ 50.

“Se não entregar a declaração, o MEI ficará inadimplente com o Simples Nacional e não poderá obter certidão negativa de débito junto à Receita Federal, necessária para contratar um financiamento, por exemplo”, explica o Newton Barbosa, coordenador do Espaço do Empreendedor.



Quem precisar do auxílio oferecido pelo Espaço do Empreendedor deve procurar atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A SEMADETUR fica na Avenida Governador Portela 812, Centro. Nova Iguaçu conta com aproximadamente 48 mil MEIs.