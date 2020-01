Primeiro fim de semana do Plano Verão Tinguá é um sucesso

Nova Iguaçu – O primeiro final de semana da operação Plano Verão Tinguá 2020 foi um sucesso. Apesar do céu nublado, Tinguá recebeu mais de quatro mil visitantes, cerca de mil veículos e não houve nenhum registro de acidentes nas estradas que dão acesso à região no último domingo, dia 5. Além do ordenamento do trânsito e dos ambulantes na região, foi feito um trabalho educativo pela Defesa Civil e Guarda Ambiental sobre o procedimento seguro em piscinas e cachoeiras.



A operação é realizada pela Prefeitura de Nova Iguaçu pelo quarto ano consecutivo, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEMADETUR), com apoio de outras secretarias. O Plano tem como objetivo, além de oferecer segurança aos turistas, ajudar na prevenção de acidentes e conscientizar a população da preservação ambiental. Além da Praça de Tinguá, a ação também ocorreu em pontos principais de acesso ao bairro de Vila de Cava e em pontes estreitas.



“Nossa meta é atuar em todo o verão com apoio de diversas secretarias e temos que cuidar da nossa rodovia, policiar os pontos de conflitos, como as pontes estreitas, ordenar o espaço público, manter a região limpa com o descarte correto do lixo. Esse ordenamento atrai mais turistas e movimenta a economia local”, afirmou o secretário da SEMADETUR, Fernando Cid.



Cid lembrou que já houve registro de mais de 50 mil pessoas em um final de semana de muito calor. Segundo ele, a novidade deste ano é uma ação educativa da Guarda Ambiental e da Defesa Civil, que vão percorrer as cachoeiras e sítios de lazer com ação educativa e preventiva de acidentes de mergulho em águas rasas e afogamento.



A operação, que vai até o dia 15 de março, acontecerá sempre aos domingos, entre 7h30m e 18h. Haverá ações também nos dias 24 e 25 de fevereiro, por conta do carnaval. Em 2019, as 16 operações realizadas registraram a visita de mais de 200 mil pessoas à região do Tinguá.



Para 2020, a expectativa é que este número seja ainda maior durante os 13 dias de operações previstos. “Frequento Tinguá todo fim de semana e essa ação com a presença da Prefeitura nas estradas aumenta a sensação de segurança e há uma melhor fiscalização. O risco de acidente é praticamente zero”, comentou o aposentado Carivaldo dos Santos, de 62 anos.



O casal Josué Lourenço, de 41 anos, e Adriana Belizário, 43, também aprovou a operação. Moradores do bairro Carmari, eles contaram que o Plano Verão Tinguá é fundamental para a preservação do meio ambiente.



“É a primeira vez que venho a Tinguá e fiquei apaixonado pela região, que está ordenada e organizada. Esse Plano serve também para educar as pessoas, principalmente que vem de fora, para que não jogue lixo no meio ambiente, ou seja, temos que preservar nossa natureza”, lembrou Lourenço.



Morador de São Bernardo do Campo, em São Paulo, o ajudante de esquadria de alumínio Eudes Vieira da Costa, de 27 anos, encarou uma viagem de mais de 445 quilômetros até Tinguá, onde passa férias com a família. Ele, que se encantou com as belezas naturais da região e seus atrativos de lazer, como os diversos sítios, disse que o trabalho educativo em piscinas e cachoeiras pode salvar vidas.



“Muita gente acaba mergulhando em locais rasos e se machuca. Deve-se conhecer o local e essa orientação da Prefeitura, além de ordenar os pontos turísticos, serve para garantir a integridade física da pessoa. A diversão não pode acabar em tragédia. Essa operação poderia servir bem no litoral norte de São Paulo, onde há praias bonitas, que ficam lotadas”, disse o rapaz, em companhia da esposa e a filha de 3 anos.



Este ano a região ganhou um atrativo a mais. A Praça de Tinguá foi totalmente revitalizada e entregue à população recentemente, oferecendo um novo espaço de lazer e diversão. O chafariz foi remodelado, ganhando um show de luzes, que encanta à noite.



Além disso, o espaço, com uma área de 5,6 mil metros quadrados, tem agora uma academia da terceira idade, playground, rampas de acessibilidade, coreto reformado, com pequena cobertura para eventos, novos bancos em madeira, paisagismo, pedras portuguesas novas e uma melhor iluminação pública.