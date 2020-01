Assassino de ex-namorada vai responder por feminicídio

Nova Iguaçu - Perinaldo Alves de Souza, de 41 anos, vai responder pelo crime de feminicídio. Na madrugada deste domingo, dia 5, ele esfaqueou até a morte a ex-namorada Bianca Oliveira da Silva, de 31 anos. Depois de assassinar Bianca, ele ainda feriu a mãe da mulher, de 57 anos, com golpes de faca. Ela foi socorrida ao Hospital Geral de Nova Iguaçu e passa bem.



Ele foi preso em flagrante por policiais do 20º BPM (Mesquita), que foram avisados por vizinhos das vítimas. Elas moravam na Rua Júlio Verne, no bairro Cantão, em Santa Rita, e ele invadiu a casa por volta de 1h30, depois de pular o muro da residência. Um vizinho conseguiu segurá-lo quando ele já agredia a mãe de Bianca e logo depois a polícia chegou. Segundo testemunhas, a mãe foi agredida ao tentar defender a filha.



O agressor foi levado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), onde foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio. Parentes de Bianca contaram que Perinaldo não aceitava o fim do relacionamento. A mulher temia agressões do ex-namorado, que já fazia ameaças antes do crime. O corpo de Bianca foi enterrado na tarde de domingo no Cemitério de Olinda, em Nilópolis. O Código Penal estipula a pena de reclusão de 12 a 30 anos para o homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.