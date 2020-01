Bárbara Gonçalves se apresenta no TopShopping nesta quinta-feira

Nova Iguaçu- Aos 5 anos de idade ela teve o primeiro contato com a música, tocando flauta doce. Aos 8 anos, descobriu o dom para o canto. Esses são dois detalhes da história da cantora Bárbara Goncalves, que sobe ao palco do TopShopping nesta quinta-feira, dia 9.



A apresentação de Bárbara Gonçalves será às 19h, na praça de alimentação do 3º piso. O evento é gratuito.



A artista, além de cantora, também é compositora e há mais de 10 anos vem atuando com enfoque na Música Popular Brasileira, sua paixão.



Bárbara estudou canto popular na Escola de Música Villa Lobos e posteriormente na Escola Portátil de música, onde pôde aprimorar os seus conhecimentos como cantora e se aprofundar na diversidade do Choro e do Samba.