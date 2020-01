Nova Iguaçu vai comemorar aniversário de 187 anos durante cinco dias

Nova Iguaçu - Considerada por historiadores como cidade-mãe da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu irá completar 187 anos de fundação nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro. A festa começa na data de aniversário e vai até o dia 19. Missa, atividades culturais, esportivas, muita música e cuidados com o meio ambiente estão na programação.



Os festejos se iniciam com a tradicional missa solene na Catedral de Santo Antônio, no Centro, no dia 15, às 10h. No dia seguinte, haverá a expedição ‘Vila de Iguassú – um retorno ao passado’. No roteiro, um passeio pelo circuito pelo circuito histórico de Iguassú Velho.



A visita, aberta ao público, passará pelo local onde estão as ruínas da Fazenda São Bernardino, a Torre Sineira da antiga Igreja Matriz, os cemitérios da antiga Vila de Nossa Senhora da Piedade de Iguassú e da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, além do Porto de Iguassú, todos patrimônios tombados pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC). O grupo sairá da Casa de Cultura, no Centro, às 9h.



Os projetos e programas previstos para este ano serão apresentados no encontro que a Prefeitura terá com servidores públicos e lideranças para prestação de contas do governo referente ao ano de 2019. O evento será no dia 17 de janeiro.



O sábado, dia 18, será o ponto alto da festa, com cultura, esporte e lazer. A partir das 8h, o Calçadão vai receber um desfile de Folia de Reis. A comemoração segue à noite e em dose dupla. Um palco será montado na Rua Arcelino Pereira Neves, no Centro, ao lado da Via Light, onde haverá também uma praça de alimentação com food trucks.



Lá, a partir das 18h30, um DJ vai dar início ao ‘esquenta’ para a Corrida e Caminhada do Aniversário da Cidade, evento organizado pelo Grupo Mobiliza e que terá a primeira edição noturna na história da cidade.



A largada para o percurso de 5km será na Via Light, às 19h30. Mais de mil atletas profissionais e amadores devem participar da prova. Haverá premiação especial para os cinco primeiros colocados nas corridas masculina e feminina, além de troféu para o primeiro lugar de cada faixa etária, também no masculino e feminino.



O penúltimo dia de festa será encerrado com muita música ao som da Banda Multiversos. Oriundo da Baixada Fluminense, o grupo apresentará músicas autorais e também grandes sucessos do pop-rock e do reggae. O show será às 21h30.



Um passeio ciclístico até a Serra do Vulcão vai fechar as comemorações de aniversário da cidade no domingo, dia 19. No local, será feita ação de reflorestamento aniversário com o plantio de mil mudas.