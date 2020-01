Trânsito da Via Light muda para diminuir o engarrafamento no Centro

Nova Iguaçu - Para reduzir o congestionamento na esquina da Rua Dom Walmor com a Via Light, na pista sentido Pavuna, no Centro de Nova Iguaçu, a Prefeitura começou, nesta segunda-feira, dia 13, a construção de um novo trecho da via que vai passar sobre o canteiro central e levar os veículos diretamente para o cruzamento com a pista sentido Comendador Soares. A obra da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF) tem previsão de conclusão para a primeira quinzena de fevereiro.



A intervenção foi realizada após um estudo de mobilidade urbana, feito pela Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana (SEMTMU). Após a conclusão do novo trecho, os motoristas não poderão mais acessar a Dom Walmor virando à esquerda no cruzamento. Só poderão passar por ali aqueles que vierem pela Dom Walmor desde a Av. Governador Amaral Peixoto ou então a Av. Marechal Floriano Peixoto.



Para que os motoristas já se habituem a não virar à esquerda no cruzamento da Via Light com a Dom Walmor, o trecho está bloqueado desde o dia 6 de janeiro. Até o fim da obra, os veículos devem seguir em frente e fazer o retorno na Rua Otávio Tarquino. Após a abertura do novo trecho, eles farão o acesso antes do encontro entre essas ruas.



“Estamos fazendo um teste diário para que os motoristas se acostumem com as mudanças. Para isto, dez agentes de trânsito estão dando todas as orientações necessárias no local”, explicou o secretário da SEMTMU, Leonardo Callijão.



Para que o novo trecho surja sobre o canteiro central da Via Light, uma árvore foi retirada e replantada próximo ao seu local de origem. A galeria que passa pelo local receberá manilhas de 1.500 milímetros e uma laje reforçada será construída sobre ela para que seja feita a pavimentação. A pista será dupla e com camada asfáltica de sete centímetros.