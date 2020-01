Seminário Artesanato como Negócio no Centro Social São Vicente

Nova Iguaçu - Quem for artesão profissional ou pretende viver desse ofício, não pode perder o seminário ‘Artesanato como Negócio’, uma promoção da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig) em parceria com o Sebrae e SEMADETUR com apoio do Centro Social São Vicente. O evento, gratuito, será realizado no Centro Social, dia 20 de janeiro, das 8h30 às 14h.



As inscrições acontecerão até o dia 17 de janeiro, pelo link do site sympla. https://www.sympla.com.br/seminario-artesanato-como-negocio__749640 . O objetivo é informar e ensinar os passos necessários para os interessados se tornar Microempreendedor Individual (MEI). É a chance de se formalizar e usufruir dos benefícios do ME.



Além disso, também serão oferecidas palestras sobre design do seu produto e a importância do ponto de venda como forma de alavancar seus resultados. O Centro Social fica na Rua Governador Portela, 382, no Centro.