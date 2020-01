Lucas Galldini solta a voz no palco do Top Music

Nova Iguaçu - Desde os 10 anos Lucas Galldini se encantou pelo som do violão e pela música.Lu Galldini, com pouca idade ainda, já cantava para familiares e amigos. Nascia ali um talento. Carioca, cantor e compositor, ele sobe ao palco do Top Music esta sexta-feira, dia 17, a partir das 19h, na praça de alimentação do 2º piso.

Atualmente, Lucas já conta com seu público cativo definido, o que já resultou em apresentações ao lado de artistas de grande experiência e reconhecimento musical. Além da conquista do Prêmio Expressão Cultural conferido pela Coordenadoria Regional de Cultura da Zona Oeste (Prefeitura do Rio), em 2008.



O TopShopping está localizado na Av. Governador Roberto Silveira 540, Centro. Telefone: (21) 2667-1787.