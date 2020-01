Dublador do Capitão América tem encontro marcado com fãs no TopShopping

Nova Iguaçu - Duda Espinoza, o dublador do Capitão América, vai bater um papo com os fãs do super herói no evento Family Geek Brasil. Ele vai falar um pouco da sua carreira, fará fotos com os fãs e distribuirá autógrafos. Será este sábado, dia 18 de janeiro, a partir das 17h, no TopShopping.



Uma programação especial marca o Family Geek Brasil e temas de destaque a cada final de semana: quadrinistas, ilustradores, cosplay e autores de livros recebem os fãs para autógrafos e fotos.



Quem quiser visitar a Loja Family Geek Brasil, ela fica no 2º piso (próximo à Portaria C), de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 13h às 21h. A entrada é gratuita e a classificação é livre.



O TopShopping se localiza na Av. Governador Roberto Silveira 540, Centro. Telefone: (21) 2667-1787.