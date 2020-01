Programação gratuita para a garotada no TopShopping

Nova Iguaçu - Depois do almoço de domingo, dia 19, a partir das 13h, os pais podem levar a criançada para participar do evento Sesc Verão no Top. Enquanto os pais descansam ou conversam, os filhos podem participar de atividades como escalada inflável, totó humano, kinect de dança (game que mostra os passos na tela) e outros jogos.



A ação tem como objetivo oferecer atividades gratuitas de lazer, educação, cultura e esporte para toda a família. O evento acontecerá no 1º piso (Portaria B). O TopShopping está localizado na Av. Governador Roberto Silveira 540, Centro. Telefone: (21) 2667-1787.