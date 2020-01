Muitas atividades vão marcar o encerramento da festa de aniversário de Nova Iguaçu

Nova Iguaçu - Atividades envolvendo cultura, esporte, entretenimento e também um chamado à preservação ambiental vão marcar o encerramento da comemoração dos 187 anos de Nova Iguaçu. Começa com o resgate da tradição da Folia de Reis, no sábado, e termina com uma ação de reflorestamento da Serra do Vulcão, no domingo. O ponto alto da festa será na noite de sábado, com a Corrida e Caminhada e o show da banda Multiversos, na Via Light.



“Quando assumimos o governo, em janeiro de 2017, não tínhamos muitos motivos para comemorar. A cidade estava abandonada, os servidores estavam com três folhas salariais atrasadas e nossa dívida com o funcionalismo público e fornecedores era de R$ 500 milhões. Fizemos um grande trabalho de recuperação das nossas finanças ao longo dos últimos três anos, e hoje o iguaçuano tem razões para sorrir. Esta festa é merecida”, disse o prefeito Rogerio Lisboa.



Os festejos do fim de semana começam na manhã deste sábado com o Encontro de Folia de Reis, na Praça Rui Barbosa, no Centro, a partir 8h. O evento vai reunir os grupos Nova Jerusalém, do bairro Figueira, Estrela do Oriente, do Carmari, e Manjedoura Sagrada, do Caonze.



“A Folia de Reis é uma das manifestações do patrimônio imaterial mais importantes de Nova Iguaçu. A valorização destes grupos é fundamental, principalmente agora, com o decreto que institui 2020 como o ‘Ano do Patrimônio Cultural Iguaçuano’. Esta medida é um grande presente de aniversário para a cidade”, disse o secretário municipal de Cultura, Marcus Monteiro.



A festa continua à noite com a Corrida e Caminhada do Aniversário da Cidade. Mais de mil atletas profissionais e amadores irão disputar a prova, que terá percurso de 5km de extensão pela Via Light. A largada será às 19h30. O evento é organizado pelo Grupo Mobiliza e tem apoio da Prefeitura de Nova Iguaçu.



Após a corrida, haverá show da banda Multiversos. Formada por Jean (vocal), Alan Lima (guitarra), Jofley (bateria) e Zinho (baixo), a banda iguaçuana de pop rock e reggae vai apresentar canções autorais e também grandes sucessos nacionais e internacionais. Segundo Alan Lima, o público presente pode esperar por uma apresentação vibrante.



“Temos um som muito inspirado no O Rappa, mas também vamos tocar músicas do Charlie Brown Jr., Paralamas do Sucesso, Legião Urbana e Red Hot Chili Peppers. A expectativa é muito grande, uma oportunidade de tocar na nossa cidade e que vai ficar marcada na história da banda”, disse o guitarrista da Multiversos.



O encerramento das comemorações pelos 187 anos de Nova Iguaçu será no domingo com um passeio de bike na Serra do Vulcão, a partir das 8h. No alto da serra, os ciclistas irão participar de uma ação de plantio de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica.



“Estamos celebrando quase dois séculos de existência como cidade, mas precisamos pensar nas próximas gerações. E o reflorestamento da Serra do Vulcão é fundamental para que a nossa população e os futuros iguaçuanos tenham mais qualidade de vida”, afirma o secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEMADETUR), Fernando Cid.