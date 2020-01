Corrida, show e atividades esportivas atraem cerca de 2 mil pessoas

Nova Iguaçu - Moradora de Nova Iguaçu desde os 6 anos de idade, Judite Batista, de 70, deu uma prova de determinação e amor pelo município. Mesmo de muletas, devido a uma artrose nos joelhos, ela participou da Corrida e Caminhada do Aniversário da Cidade, neste sábado, dia 18, a primeira da história realizada à noite, em comemoração aos 187 anos de Nova Iguaçu. Enquanto caminhava pela Via Light, com a ajuda da filha e de uma professora de educação física, os competidores elogiavam a iniciativa dela.



"É uma questão de honra vir prestigiar Nova Iguaçu hoje. Essa não é minha primeira prova, pois já participei de outras. A alegria não é estar só participando, mas também em passar energia para os mais jovens. Isso é saúde, determinação e um lembrete sobre a importância de se fazer atividade física regularmente. Essa alegria não tem preço", conta Judite, que mesmo sem completar todo o percurso, motivou os participantes. "O pessoal me aplaude e até pede para tirar foto comigo. Então isso me motiva mais ainda. Estou muito feliz, minha filha está radiante e orgulhosa".



A Via Light, no Centro, recebeu cerca de duas mil pessoas, que aproveitaram uma vasta programação Mais de mil atletas participaram da corrida, organizada pelo Grupo Mobiliza com apoio da Prefeitura de Nova Iguaçu. A prova teve 5km de extensão, passando por um trecho da via. Os cinco primeiros colocados nas categorias masculina, feminina e por faixa etária, foram premiados.



Mas todos os participantes receberam medalhas. Quem não correu, aproveitou outras programações, como atividades físicas oferecidas por 15 academias do município, aulas de dança, zumba, foodtrucks, som com DJ's e o esperado show da banda Multiverso, que encerrou a noite.



Além disso, a Secretaria de Saúde ofereceu atendimento médico, testes rápidos de sífilis, HIV, hepatite B e C, aferição de pressão arterial e a vacina tríplice viral, que imuniza contra o sarampo, rubéola e caxumba. Equipes do Segurança Presente, da Secretaria de Segurança Pública, de Trânsito e de Controle Urbano também apoiaram o evento.



"Há três anos estamos trabalhando duro pela cidade, pois o cenário antes encontrado quando assumimos a gestão, em 2017, era de total abandono. Então procuramos equacionar dívidas e ajustar a situação financeira do município. Este evento de aniversário da cidade envolveu planejamento, dedicação e um trabalho conjunto entre as secretarias, oferecendo aos iguaçuanos uma noite agradável com ótimos eventos", destaca o prefeito Rogerio Lisboa.



O campeão da corrida, na categoria masculina, foi Ricardo Gomes de Oliveira, de 37 anos, representando a equipe WLN Treinamentos. Ele completou os 5km em 16min13s. No feminino, Samira Glauce de Oliveira Ferreira, de 18 anos, representando o time da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), foi a primeira colocada com o tempo de 22min49s.



"Eu participo todos os anos da corrida de aniversário de Nova Iguaçu, sempre batendo na trave, e o primeiro lugar estava um pouco longe para mim. Esse ano eu vim determinado em ser campeão", diz Ricardo.



Para Samira, o sentimento é único. "É a primeira vez que corro essa prova do aniversário de Nova Iguaçu. A prova, por ser noturna, foi agradável, o que ajudou muito. A sensação de ver resultados de um treinamento árduo é maravilhosa, de dever cumprido", destaca Samira.



Os secretários de Esportes e Lazer (SEMEL), Alexandre Batista, e o de Meio Ambiente, Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEMADETUR), Fernando Cid, também participaram da corrida e elogiaram a mobilização da população no evento.



"A ideia de fazer uma corrida noturna foi para criarmos um marco para a cidade, pois nunca havia acontecido à noite. Dentro do calendário da cidade, foi um grande dia de comemoração. O evento foi excelente, com mais de duas mil pessoas participando de toda a programação", ressalta Alexandre.



"As atividades realizadas pelo aniversário de 187 anos de Nova Iguaçu é um conjunto de ações que marcaram o calendário de eventos. A corrida, uma inovação, e as atividades atraem outro público e um olhar diferenciado para a cidade", completa Cid.



Quem fechou o sábado foi a banda iguaçuana Multiverso, com um show de arrepiar. Eles tocaram músicas autorais e relembraram sucessos do pop rock, como dos grupos Skank, Jota Quest, O Rappa e Legião Urbana.



"Essa é a nossa cidade. Não tem coisa melhor que apresentar o seu som no aniversário de Nova Iguaçu. Sempre tocamos em eventos do município, mas fazer essa apresentação no aniversário é mais que especial. Estamos muito felizes", conta o guitarrista e backing vocal da banda, Alan Lima.



A comemoração pelo aniversário de Nova Iguaçu é tão popular que inúmeras pessoas de outros municípios compareceram ao evento. José Abelardo, de 52 anos, saiu de Mesquita para curtir a programação. "Ficou tudo muito legal. É uma festa e tanto, com atividades físicas, música e show. A população merece e foi a pedida do meu sabadão", garante ele, ao lado da esposa e do filho.



Para Cristiane Veríssimo, de 46 anos, que mora em Nova Iguaçu, o evento foi surpreendente e excelente para a população. "As atividades pelo aniversário foram show de bola. Pessoas interagindo, participando da corrida, das atividades físicas nas tendas, se divertindo no show. Achei ótimo, nota mil!", conclui ela, acompanhada da irmã.