Secretaria de Saúde de Nova Iguaçu intensifica ações contra o sarampo

Nova Iguaçu - O Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), maior emergência da Baixada Fluminense, começou a vacinar seus funcionários contra o sarampo na última sexta-feira, dia 17. Os postos de saúde também estão intensificando as ações de bloqueio ao sarampo, verificando a caderneta de vacinação de cada usuário para avaliar a necessidade da imunização. Na última semana, o município aderiu à campanha 'RJ contra o Sarampo', promovida pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), que convoca a população entre 6 meses e 49 anos para ser vacinada contra o sarampo.



O sarampo é uma doença viral, infecciosa, grave, extremamente contagiosa e comum na infância. É transmitida por meio da fala, tosse e espirro. Entre os principais sinais estão a febre, manchas vermelhas no corpo, tosse, coriza e conjuntivite, independente de idade. A transmissão pode acontecer de quatro a seis dias antes o surgimento das manchas e quatro dias após o aparecimento dos sintomas. A única forma de prevenir a doença é com a vacinação.



Por ser uma emergência de portas abertas e que recebe pacientes de toda a Baixada Fluminense, o HGNI solicitou à Vigilância Epidemiológica do município, neste primeiro momento, o envio de 800 doses da vacina contra o sarampo para imunizar os funcionários. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h, no Núcleo de Saúde do Trabalhador, mas o objetivo da unidade é ampliar o horário a partir da próxima semana.



Desde o início do surto de sarampo no Brasil, Nova Iguaçu vem trabalhando para conter o avanço da doença. Além das campanhas de vacinação promovidas pela SEMUS, enfermeiros dos postos de saúde e da emergência foram capacitados sobre a notificação dos casos. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, dos 69 casos de suspeita de sarampo, 27 foram confirmados, sendo 13 no HGNI. Por esta razão, a secretaria ampliou as ações, como a investigação dos casos, ações de bloqueio e intensificação vacinal na região onde as ocorrências foram confirmadas como forma de tentar interromper a cadeia de transmissão.



“Estamos investigando todos os casos confirmados e atuando com rapidez, realizando ações de bloqueio na região e oferecendo uma cobertura vacinal para conter o sarampo, uma doença que estava erradicada e que pode matar. Por isso, pedimos a toda população que não deixe de comparecer ao posto de saúde, pois vacinar é a única forma que temos para combater a doença”, reforça o secretário municipal de Saúde, Manoel Barreto.



A vacina contra o sarampo está disponível em 57 unidades básicas de saúde do município. A primeira dose deve ser aplicada aos 12 meses e a segunda, aos 15, sempre respeitando um intervalo mínimo de 30 dias. Para crianças de 6 a 11 meses é dada a dose zero, que não inviabiliza a aplicação das outras duas doses. Pessoas de até 49 anos que não sabem se já receberam a vacina, nunca se vacinaram ou receberam apenas uma dose, devem comparecer ao posto de saúde com a caderneta de vacinação. Os postos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.