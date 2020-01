Pop nacional e internacional na voz da cantora Cris Reis

Nova Iguaçu -Quem quer curtir uma voz versátil não pode perder a apresentação da cantora Cris Reis, nesta quinta-feira, 23, a partir das 19h30, no palco da Praça de Alimentação do Shopping Nova Iguaçu. Ela já foi backing vocal do cantor José Augusto e mostrou sua voz em bares, restaurantes e eventos particulares, mas sua preferência é por MPB, Pop e Rock. Foi vocalista das bandas Via Show e Skema e ainda participou de gravações nos CDs ‘Tributo a Kid Abelha’ e ‘Vozes da MPB’.



No dia seguinte, 24, o samba vai tomar conta do espaço com um Tributo ao Zeca Pagodinho comandado pelo grupo ‘Quem Sabe é Nós’. Ele interpreta samba de raiz e pagode há 15 anos e decidiu fazer uma bela homenagem ao Zeca, interpretando canções como ‘Deixa a vida me levar’, ‘Faixa amarela’, ‘Vai vadiar’ e outras mais. Também a partir das 19h30.



Os fãs de dança têm encontro marcado no evento ‘Quem Dança é Mais Feliz’, realizado todo mês no shopping. Os dançarinos do projeto prometem dar um show de dança no palco, na Praça de Alimentação piso P2. Na apresentação, quase 500 alunos e professores das 40 melhores academias de dança da Baixada vão mostrar seus passos em variados gêneros, como balé, jazz, hip hop, dança do ventre e outros. Será no sábado, dia 25, a partir das 15h.