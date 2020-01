Nova Iguaçu - Uma boa notícia para os moradores do empreendimento Villa Provance, que faz parte do programa Minha Casa e Minha Vida, no bairro Ipiranga, em Nova Iguaçu. A Prefeitura, junto com a Caixa Econômica Federal, conseguiu que a construtora HF Engenharia, responsável pelas obras, definisse o prazo de entrega do Paraíba, um dos cinco condomínios que formam o Villa Provance.



De acordo com a construtora, a entrega do condomínio Paraíba está prevista para o final de fevereiro. Foi decidida também que a retomada das obras acontecerá a partir desta segunda-feira, dia 27. Já entrega do condomínio Pernambuco ocorrerá até o final de março e do Piauí, até abril. Os condomínios Rio Grande do Norte e Sergipe serão entregues até julho deste ano.



A definição do cronograma da entrega do Villa Provance aconteceu durante uma reunião, nesta quinta-feira, dia 23, na sede da Caixa Econômica Federal, no Centro do Rio, onde também foi definido o calendário para a entrega dos apartamentos do Paraíba, como datas para o sorteio, vistoria dos imóveis e assinatura do contrato.



“Depois de muita conversa conseguimos definir esses prazos para o condomínio Villa Provance. Os moradores esperam há muito tempo por esses apartamentos e saímos daqui com essa vitória, não da Prefeitura, mas das famílias. Vamos continuar com essa articulação entre a população e a construtora até que o último imóvel seja entregue”, disse a secretária de Infraestrutura de Nova Iguaçu, Cleide Moreira, após a reunião.

"Cabe à Prefeitura cuidar do cadastro de moradores para o sorteio dos imóveis. A construção do condomínio e de todas as fases do empreendimento é de responsabilidade da Caixa e da construtora”, explicou Cleide Moreira.



Participaram também do encontro a subsecretária de Habitação de Nova Iguaçu, Luiza Perciliana, representantes da Caixa Econômica, da HF Engenharia e membros da comissão de moradores do Villa Provance.



A dona de casa Alexandrina Rocha de Moraes, de 32 anos, uma das representantes da comissão de moradores na reunião, não vê a hora de ter sua casa própria. Hoje, ela mora com o marido e as duas filhas na casa de parentes no bairro Jardim Nova Era.



“Saímos esperançosos da reunião. Finalmente teremos uma casa para chamar de nossa. Foi uma conversa positiva e estou agora ainda mais ansiosa e animada para ter minha casa”, disse Alexandrina.