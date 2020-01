'Prefeitura Presente' estará no Largo dos Peixes, em Nova Iguaçu

Nova Iguaçu - Com cerca de 20 serviços públicos oferecidos gratuitamente ao público, o ‘Prefeitura Presente’ desembarca nesta terça-feira, dia 28, no Largo dos Peixes, na divisa com Riachão. Esta será a sétima edição de 2020 do programa da Prefeitura de Nova Iguaçu, que leva à população serviços de saúde, educação e assistência social.



As tendas serão montadas na Rua Mario Vieira de Oliveira, antiga Rua José Luiz da Silva, no terreno em frente a padaria do Jairo. O atendimento acontece das 9h às 15h.



A Secretaria de Saúde vai oferecer agendamento de mamografia, testes rápidos de hepatite, sífilis e HIV, aferição de pressão arterial e de glicemia capilar, caderneta do idoso, pesagem do Bolsa Família, além de 20 tipos de vacinas diferentes. Quem for ao local também poderá receber orientações sobre o controle de roedores, caramujo, cuidados com água, prevenção de desastres ambientais e combate à dengue.



Já a Secretaria de Assistência Social levará serviços como reconhecimento de paternidade, isenção de casamento, isenção para segunda via de certidões de casamento, nascimento ou óbito, ID Jovem, Vale Social, agendamento para Carteira de Trabalho e para Carteira do Idoso.



O Sistema Nacional de Emprego (SINE) fará o cadastramento na Agência Nova Iguaçu de Oportunidades e no próprio SINE, e estará disponível o cadastramento e recadastramento do Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada.



O 'Prefeitura Presente', por meio da Secretaria de Economia e Finanças, também dará orientação e consulta de processos, orientação para liberação de alvará para empresas, segunda via de impostos e parcelamento de dívida ativa (IPTU, taxas, ISS) e isenção de IPTU para idosos.



Já as crianças que estiverem acompanhadas pelos responsáveis poderão se divertir com contação de histórias, pinturas e recreação, ações da Secretaria de Educação, além dos projetos “Matemática na Praça” e “Livros para Voar”, da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG).