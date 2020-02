Começam hoje as inscrições para cadastro de reserva para atuação na Faetec

Abriu nesta segunda-feira, dia 3, o processo seletivo para cadastro reserva de profissionais bolsistas do Programa Novos Caminhos (antigo Pronatec), da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), instituição vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação (Secti). Estão disponíveis vagas para Supervisor Acadêmico e Administrativo e de Assistente Administrativo para Bolsa Formação e Mediotec, com atuação nas unidades da Faetec.As unidades da Faetec do Centro de Nova Iguaçu e de Austin também receberão profissionais selecionados. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição que se encontra disponível no site da Faetec ( www.faetec.rj.gov.br ), que deverá ser enviada, até o dia 12, junto com o currículo e os demais documentos especificados no certame do concurso para o endereço eletrônico editalnovoscaminhos001.2020@gmail.com.Para candidatar-se ao cargo de Supervisor Acadêmico e Administrativo é necessário graduação em Pedagogia, já para a função de Assistente Administrativo é preciso ter Ensino Médio completo e experiência profissional na área de, no mínimo, dois anos ou ter curso Técnico em Administração.Podem se cadastrar para as vagas os servidores efetivos da Faetec ou profissionais que não possuem vínculo com a Rede. Os candidatos serão convocados pelo período de vigência e de acordo com a necessidade exigida pelos cursos. A bolsa paga aos profissionais é de R$ 30 (Supervisor Acadêmico Administrativo) e R$ 18 (assistente administrativo) por hora-aula, sendo a carga horária máxima semanal de 16 horas.– As vagas temporárias são, ainda que momentaneamente, uma oportunidade de recolocação no mercado de trabalho, o que faz com que o contratado esteja em constante aprendizado e crescimento profissional. Aos interessados, não deixem de abraçar essa oportunidade – pontuou o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Leonardo Rodrigues.O processo seletivo simplificado será dividido em duas etapas, em que a primeira, de caráter classificatório, constará de avaliação curricular de títulos e experiência profissional na área pretendida, preferencialmente na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, e a segunda, que é eliminatória, de uma entrevista.As oportunidades para atuar no MedioTec serão nas unidades da Faetec Nova Iguaçu; Faetec Helber Vignoli Muniz; Faetec Vassouras; Faetec Três Rios; Faetec Amaury Cesar Vieira; Faetec Resende; Faetec Barra Mansa; Fatec Imbariê; Faetec Itaboraí; Faetec Henrique Lage; Faetec Nilópolis; Faetec Adolpho Block; Faetec Ferreira Viana; Faetec República; Faetec Santa Cruz; Faetec Engenheiro Silva Freire.Também participam a Faetec Visconde de Mauá; Escola de Saúde Herbert José de Souza; Faetec João Barcelos Martins; Faetec Angra dos Reis; Faetec Mangaratiba; Faetec Rio Claro; Faetec Barra do Piraí – unidade Matadouro; Faetec Barra do Piraí – Polo Integrado Tecnológico; Faetec Piraí; Faetec Pinheiral; Faetec Valença; Faetec Rio das Flores; Faetec Mendes; Faetec Belford Roxo; Faetec Saracuruna; Faetec Japeri; Faetec Magé; Faetec Nova Iguaçu – unidade Austin; Faetec Queimados;Há vagas ainda na Faetec Colubandê; Faetec Campinho; Faetec Alemão – unidade Paranhos; Faetec Engenho Novo; Faetec Beth Carvalho; Faetec Marechal Hermes; Faetec Quintino; Faetec Santa Cruz; Faetec Santa Marta; Faetec Vila Isabel; Faetec Seropédica; Faetec Hotel Escola Parque Araruama; Faetec Búzios; Faetec Silva Jardim; Faetec Bom Jardim; Faetec Campos - unidade Solda; Faetec Laje de Muriaé; Faetec Miracema; Faetec Santo Antônio de Pádua e Faetec São José de Ubá.