‘Morre Uma Estrela’ será apresentada no Teatro Sylvio Monteiro

Nova Iguaçu - A morte misteriosa de uma diva do cinema de Hollywood na década de 1950 desencadeia toda uma história que mistura comédia e suspense policial na peça ‘Morre Uma Estrela’, com a Cia de Teatro Uz Outrus. E para descobrir o que acontece, você precisa assistir ao espetáculo no palco do Teatro Sylvio Monteiro neste domingo, dia 9, às 19h.



Escrita e montada pelo grupo iguaçuano, a peça estreou ano passado no ano passado no Centro Cultural Oscar Romero, em Mesquita. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e o teatro fica na Rua Getúlio Vargas, 51, no Centro,



Os integrantes da companhia explicam que a peça usa da comédia física, do teatro do absurdo, do teatro do ridículo e estudos sobre a era de ouro do cinema americano para ilustrar a trama. Originalmente um esquete apresentado na edição de 2018 do Festival SATED em Ação, a história foi ampliada com sugestões dos jurados do festival e também do público.