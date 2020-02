Primeiro posto avançado do INSS na Baixada funcionará no Sindiquimica Nova Iguaçu

Nova Iguaçu - O primeiro posto avançado do INSS na Baixada Fluminense será instalado no Sindicato dos Químicos de Nova Iguaçu (Sindiquimica/NI) por meio de uma parceria entre as instituições, no próximo dia 18 e contará com três guichês de atendimento, além da assessoria de um advogado previdenciário. A proposta surgiu devido à política de fechamento das agências do INSS para a implantação do projeto INSS Digital.



A unidade será aberta ao público e irá oferecer diversos serviços que não podem ser realizados através da central de atendimento do INSS (135) ou pelo site da instituição. O anúncio foi feito pelo presidente do Sindiquimica/NI, Sandoval Marques, após uma reunião com o advogado previdenciário Alexsandro Santos e a diretora do sindicato, Mônica Lima.



“Queremos acolher o trabalhador que não tem acesso à internet ou tem dificuldade em manipular equipamentos tecnológicos”, explicou Sandoval Marques. “Nosso objetivo é oferecer suporte aos trabalhadores que se sentirem desamparados ou perdidos quando precisarem de algum serviço do INSS e não tenham mais a agência para lhe orientar”.



“Por isso estamos abrindo as portas do nosso sindicato que mais uma vez sai na frente na luta pelos direitos do trabalhador", declarou o presidente do Sindiquimica.



O horário de atendimento do posto avançado do INSS será de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 h. A sede do Sindiquimica fica na Rua Terezinha Pinto, n° 457, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 2667- 6121 ou whatsapp 21999090-3396.