Aulas continuam suspensas em 80 escolas de Nova Iguaçu devido à qualidade da água

Nova Iguaçu -A Prefeitura de Nova Iguaçu decidiu manter a suspensão das aulas em 80 escolas da rede pública municipal, por causa da qualidade da água fornecida pela Estação de Tratamento do Guandu, da Cedae. "Aguardamos a melhoria na potabilidade da água, que em muitas unidades escolares está turva, com gosto de terra e muito cloro, para avaliar quando será o retorno às aulas", afirma a nota emitida pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura.



As outras 61 escolas do município estão com suas atividades normais, pois, como são abastecidas pelos sistemas do Rio D’Ouro e Tinguá, não tiveram a qualidade de sua água afetada.