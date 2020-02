Cursos desde Construção Civil até Animação Digital são oferecidos pela Firjan SENAI

Nova Iguaçu – A Firjan SENAI vai oferecer 1.994 vagas para os setores de Construção Pesada e Civil, Alimentos e Bebidas, Metalmecânica, Editorial e Gráfico, Naval, Madeira e Mobiliário, Audiovisual e Animação Digital, Automotiva, Papel e Químico. E a unidade de Nova Iguaçu está na lista dos locais onde serão oferecidos alguns cursos.

Nesses três primeiros meses, só na região metropolitana, são 1.994 vagas O início e a carga horária variam de acordo com o curso escolhido. Na capital, as aulas serão ministradas nas unidades de Vicente de Carvalho, Maracanã, Tijuca, Benfica, Jacarepaguá; na Baixada, em Nova Iguaçu; e no Leste Fluminense, Niterói e São Gonçalo.Gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI, Edson Melo explicou que as vagas são destinadas aos trabalhadores da indústria e seus dependentes, desempregados que já tenham atuado na indústria e público em geral. “O objetivo da parceria Firjan SENAI e sindicatos é preparar profissionais para atender a demanda de capacitação da indústria e do mercado de trabalho”, salientou.Os cursos técnicos preparam para o mercado e também para a graduação. Já os de qualificação propiciam o desenvolvimento de competências e a formação do perfil profissional de jovens e adultos. E os cursos de aperfeiçoamento são voltados para a atualização de pessoas com experiência profissional na área.O edital, com a relação completa de oportunidades e os critérios para participação, está disponível em https://firjansenai.com.br/qualificacaosetorial . E as inscrições devem ser realizadas em https://firjansenai.com.br/vagasgratuitas O endereço das unidades pode ser encontrado também no site da Firjan SENAI, no link https://firjansenai.com.br/cursorio/o-senai-rio/unidades .Mais informações podem ser obtidas pelo 0800 0231 231.