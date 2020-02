Marchinhas de Carnaval, afoxé, bloco infantil, confete e serpentina na Feira Iguassú

Nova Iguaçu - Marchinhas de Carnaval e muita música vão dar um ritmo de pré-Folia de Momo à primeira edição do ano da Feira Iguassú, que será realizada neste sábado, dia 8. A expectativa é que o evento, que acontece sempre na Avenida Getúlio Vargas, no Centro, atraia mais de dez mil pessoas. Além da boa música de sempre, as tradicionais barraquinhas de moda, agricultura, gastronomia, arte e cultura também estarão presentes.



O grupo ‘Afoxé Maxambomba’ anima a feira a partir das 10h30 e, às 14h, é a vez da criançada brincar numa matinê infantil com o bloco ‘Um dia você vai me querer’. Haverá também distribuição de brindes, como confetes e serpentinas. Às 17h30, o intérprete Cremilson Bico Doce dá o tom musical à festa. Às 19h, o encerramento será com a sambista Cida Santana, na sacada da Casa de Cultura de Nova Iguaçu.



Durante a feira, a Secretaria de Assistência Social de Nova Iguaçu fará uma ação para receber doações de roupas e agasalhos. Já a Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig) realizará o cadastramento de novos artesãos, das 9h às 14h. Somente este ano, mais de 300 pessoas fizeram suas inscrições na sede da fundação.



A Feira Iguassú foi planejada pela Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Cultura, Meio Ambiente, Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Turismo, de Assuntos Estratégicos, Ciências da Tecnologia e Inovação, e a Fenig, nos moldes da Feira de Lavradio, no Centro do Rio. O objetivo do evento é reunir empreendedores, fortalecer o comércio local e oferecer uma opção de lazer e entretenimento à população.



“Essa edição, a primeira do ano, será um pré-carnaval em Nova Iguaçu. Será um dia de muita festa com mais de 100 barraquinhas de expositores e ainda teremos várias atrações, que vai valorizar ainda mais o município. É uma festa já consolidada na cidade”, comentou o secretário de Cultura, Marcus Monteiro.



Outras três edições aconteceram em 2019, quando a feira passou a ser realizada. A Feira Iguassú acontece nos segundos sábados de cada mês.