Ônibus da Linave bate em poste e fere passageiros

NOVA IGUAÇU – Ana Carolina Araújo, 24 anos, e Ingrid Ferreira, 20 anos, se feriram após um ônibus ter batido em um poste perto do Quartel do Corpo de Bombeiros da cidade nesta sexta-feira, dia 7. Ambas foram socorridas ao Hospital Geral de Novo Iguaçu, na Posse, e passam bem. Ana Carolina teve um inchaço no pé esquerdo e aguardava para fazer um exame de raio-x do pé. Ingrid cortou a perna levemente e saiu do hospital por conta própria.



Segundo relatos, o motorista que dirigia o ônibus da empresa Livane, que faz a linha Nova Iguaçu x Queimados, teria passado mal, atravessou a pista e bateu em um poste. Depois da colisão, os passageiros precisaram ser retirados pelas janelas.



O trânsito foi interditado e, com o impacto da batida, o poste se partiu ao meio e tombou sobre o veículo. Devido ao acidente, o tráfego em todo o Centro de Nova Iguaçu ficou congestionado durante a tarde e parte da noite.

