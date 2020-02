Futuros moradores do empreendimento Villa Provance escolhem apartamentos

Nova Iguaçu - Após sete anos de relacionamento, o casal Matheus de Azevedo Soares, de 29 anos, e Sara Lima dos Santos de Azevedo Soares, de 25, está prestes a sair do aluguel e concretizar a conquista da tão sonhada casa própria. Eles e outras 299 famílias participaram, no último sábado, dia 8, da escolha dos apartamentos do Condomínio Paraíba, do empreendimento Villa Provance, que faz parte do programa 'Minha Casa Minha Vida'.



Os 300 apartamentos estão localizados na Estrada do Mugango 1.350, no bairro Ipiranga, em Nova Iguaçu. No próximo sábado, dia 15, haverá a assinatura do contrato, na Escola Municipal Monteiro Lobato, e a previsão é que até o fim do mês ocorra a entrega das chaves.



Os beneficiários foram chamados pelo critério de data mais antiga de aprovação tiraram dúvidas e escolheram os apartamentos do condomínio Paraíba. Pelas regras do programa, os apartamentos não podem ser alugados, vendidos e transformados em comércio.



“Não vejo a hora de pegar a chave do meu apartamento para começarmos uma vida nova, já moramos de aluguel em quatro bairros diferentes em Nova Iguaçu. Atualmente pagamos R$ 400 por mês para morar no Danon e como não iremos pagar nem R$ 100, conseguiremos investir essa diferença em um negócio nosso, pois queremos ser empreendedores”, disse a auxiliar de serviços gerais Sara Lima. “Também já penso até em engravidar e ter nosso primeiro filho. Sou apressada, já vou até decorar o quarto do bebê”.



O empreendimento Provance é composto por cinco condomínios (Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Piauí e Rio Grande do Norte), com 300 apartamentos. De acordo com a subsecretária de Habitação de Nova Iguaçu, Luisa Ribeiro, os apartamentos são de dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e com acessibilidade.



“Cada prédio tem quatro apartamentos por andar e a previsão é de entregar todo o condomínio até julho deste ano. Desde 2017, a Prefeitura entregou mais de quatro mil unidades habitacionais à população”, destacou ela.



Aos 54 anos de idade, a dona de casa Iara Pereira Cordeiro também está ansiosa com a entrega das chaves de seu apartamento. “Não acreditava mais em ter minha casa própria. É o início de uma vida de conforto”, disse ela, que mora de aluguel na Posse.