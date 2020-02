Pancadas de chuva moderada a forte são esperadas no estado

Nova Iguaçu - A Defesa Civil da cidade informou que a frente fria que atuou sobre São Paulo na madrugada e manhã desta segunda-feira, dia 10, está se deslocando para o estado do Rio de Janeiro. Assim, a previsão do tempo para a tarde e noite de hoje é de pancadas de chuva moderada a forte com rajadas de vento.



São esperados grandes acumulados de água, que podem gerar alagamentos, inundações e deslizamentos isolados. Na terça-feira, dia 11, permanece a previsão de pancadas de chuva moderada a forte ao longo do dia. Em casos de emergência, a Prefeitura orienta para que os moradores entrem em contato com a Defesa Civil pelos números 199 ou 3779-0660.



Quem quiser receber os alertas da Defesa Civil no celular deve se cadastrar enviando o número do CEP por SMS para 40199.