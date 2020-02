Inscrições para concurso da Guarda Municipal vão até o dia 28 de fevereiro

Os interessados devem se inscrever até o dia 28 de fevereiro no site da empresa organizadora, a RBO Concursos, site Nova Iguaçu - Estão abertas as inscrições para o concurso da Guarda Municipal de Nova Iguaçu. A Prefeitura oferece 200 vagas, sendo 100 para contratação imediata e outras 100 para cadastro de reserva. Estas serão preenchidas durante o prazo de validade da seleção, de dois anos, podendo dobrar. Candidatos de ambos os sexos que tenham nível médio podem concorrer.Os interessados devem se inscrever até o dia 28 de fevereiro no site da empresa organizadora, a RBO Concursos, site www.rboconcursos.com.br . Após preencher o requerimento, será necessário imprimir o boleto e pagar a taxa de R$ 19,90 em qualquer agência bancária até 2 de março.



A criação da Guarda Municipal é um sonho antigo da população, que já conta com o programa Segurança Presente, existente no Centro e Austin, em uma parceria com o Governo do Estado.



“Os aprovados neste concurso viverão um momento histórico para o município de Nova Iguaçu, não só por fazer parte da segurança pública, mas por compor a primeira turma da Guarda Municipal da cidade. A primeira convocação está prevista para ocorrer ainda neste primeiro semestre, para que os aprovados iniciem o curso de formação antes de junho", destacou o secretário de Segurança Pública de Nova Iguaçu, Igor Porto.



Das 200 vagas oferecidas, 170 são para homens e 30 para mulheres. Outra exigência para se inscrever no concurso é que os candidatos devam ter idade mínima de 18 anos e carteira de habilitação na categoria B (no ato da posse).



Os vencimentos iniciais são de R$ 1.651,95, mas durante o curso de formação os aprovados receberão 50% desse valor, ou seja, R$ 825,97. Entre os benefícios oferecidos estão o auxílio-transporte, de aproximadamente R$ 150.



Os guardas poderão exercer suas atividades em escalas de 12h x 36h, 24h x 72h ou 40 horas semanais (oito horas diárias). As admissões ocorrerão pelo regime estatutário (garantia de estabilidade).



Os pedidos de isenção de inscrição serão aceitos também no site da RBO Concursos nos dias 10, 11 e 12 deste mês. Aqueles que forem de família de baixa renda e estiverem inscritos no CadÚnico, programa social do governo federal, podem solicitar o benefício. O resultado sairá no dia 21, sendo que nos dias 24, 25 e 26 serão aceitos recursos.



Os candidatos serão avaliados em 40 questões, sendo dez de Língua Portuguesa, cinco de Matemática e 25 de Conhecimentos Específicos. O gabarito oficial do concurso está previsto para ser divulgado no dia 23, com os recursos sendo aceitos no site da organizadora nos dias 24 e 25 de março. Será considerado aprovado quem obtiver 50% de aproveitamento na prova objetiva (50 pontos).



“A Guarda vai prover a segurança para os bens públicos, serviços e instalações públicas, sempre com foco em atuar na prevenção, e caso haja, necessidade, o uso progressivo da força, que é um amparo legal”, acrescentou Igor Porto.



O gabarito definitivo e o resultado preliminar com as notas e classificação estão previstos para serem divulgados em 3 de abril, quando também será divulgada a convocação para o teste de aptidão física (TAF). O mesmo será aplicado no dia 12 de abril quando os candidatos realizarão avaliação de flexão de braço (homens), apoio de frente (mulheres) em um minuto, avaliação de abdominal em um minuto, corrida de 12 minutos e tiro de 50 metros.



No dia 15, deve sair o resultado, com os recursos sendo aceitos nos dias 16 e 17 do mesmo mês. Os cadastrados devem ficar atentos a nova etapa, pois no dia 23 de abril devem ser divulgadas as respostas aos recursos do TAF e o edital da convocação para avaliação psicológica, exame médico e investigação social e documentação. As datas destas três últimas etapas ainda serão definidas.