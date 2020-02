Nova Iguaçu continua em estágio de atenção devido à previsão de pancadas de chuvas

Nova Iguaçu -A cidade segue em estágio de atenção devido à previsão de pancadas de chuva moderada a ocasionalmente forte ao longo desta terça-feira , dia 11. E a equipe de meteorologia da Secretaria de Defesa Civil de Nova Iguaçu continua monitorando e informando toda população através de mensagens de alerta por SMS e TV por assinatura.

A Defesa Civil municipal recebeu somente duas solicitações de vistorias técnicas por ocasião da chuva intensa que atingiu toda a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro desde a tarde de segunda-feira, dia 10. Não houve registro de pessoas feridas, desabrigadas ou desalojadas. No momento, chove fraco no município.



Qualquer alteração ou emergência, a população deve se proteger em local seguro e comunicar imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 199 ou 3779-0660.