Ricardo Boechat dá nome à Casa da Inovação no Centro de Nova Iguaçu

Nova Iguaçu – O jornalista Ricardo Boechat agora nomeia a Casa da Inovação no Centro da cidade. A cerimônia foi nesta terça-feira, dia 11, na própria instituição, com a presença dos colegas de profissão Carlos Briggs e Marcus Lacerda, do grupo Bandeirantes. O prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa, comandou o evento, ao lado do secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Leonardo Rodrigues. Morto há um ano em um acidente de helicóptero, em São Paulo, Boechat fez história no Jornalismo brasileiro.



A Casa da Inovação, da Prefeitura de Nova Iguaçu, oferece cursos de introdução às novas tecnologias e suas ferramentas para crianças, jovens, adultos e terceira idade. Entre as aulas estão criação de Aplicativos, Programação em Games, Introdução à Robótica, Youtuber, Inclusão Digital 30+, Inclusão Digital 60+ e Marketing Digital para Artesãos.



Segundo o prefeito da cidade, Rogerio Lisboa, a escolha do nome do jornalista se deu pelo fato do projeto Casa da Inovação representar a forma criativa e visionária de Boechat atuar na comunicação.



“Hoje faz um ano que perdemos esse grande comunicador. Ele deixou um legado na forma como o jornalismo é conduzido, falando em nome da população e sempre buscando trazer novidades em suas pautas. Nada mais justo do que a Casa da Inovação, que vem oferecendo à população acesso ao mundo digital de forma inovadora, tenha seu nome”, afirma Rogerio Lisboa.



O projeto foi elogiado pelos colegas de profissão do Boechat. “Esse é um projeto muito interessante, principalmente por oferecer cursos inovadores e gratuitos. Boechat era um jornalista que estava à frente do seu tempo. Era criativo e inteligente. E a Casa da Inovação representa bem isso”, disse Carlos Briggs.



A Casa da Inovação, em parceria com a Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro (UFRRJ), está com inscrições abertas para novas turmas nas oito unidades espalhadas pela cidade. Ao todo, são oferecidas 880 vagas através de sorteio público para os cursos de Aplicativos, Games, Robótica, Youtuber, Inclusão Digital 30+ e Inclusão Digital 60+.



Além disso, outras 84 vagas serão disponibilizadas para as parcerias entre a Fundação Educacional e Cultural (Fenig) e o Instituto de Previdência de Nova Iguaçu (Previni) com os cursos de Inclusão Digital 60+ (Módulo 2) e Marketing Digital para Artesãos. As Casa da Inovação ficam nos bairros, Guandu, Tinguá, Centro, Nova Era, Valverde, Morro Agudo, Rancho Novo/Dona Neli e Moquetá. As inscrições seguem até o dia 16/02 e pode ser feitas em uma das unidades ou pelo site www.casadainovacao.com. Mais informações pelo telefone (21) 2666-0163.



O secretário municipal de Assuntos Estratégicos, Ciência, Tecnologia e Inovação, Alex Castellar, e outras autoridades também estavam presentes.