Maratona teatral da Villelarte Produções chega ao Teatro Sylvio Monteiro

Nova Iguaçu - Teatro para fazer rir, viajar na imaginação, chorar e sorrir. O final de semana promete ser agitado no Complexo Cultural de Nova Iguaçu, com as apresentações de quatro espetáculos da Villelarte Produções no Teatro Sylvio Monteiro. Os alunos da escola de teatro Villelarte participam de três montagens e o espetáculo 'Contando e Recontando Contos' é encenado pelos professores, atores profissionais.A maratona começa no sábado, dia 15, às 16h, com 'O Piolho, a Caolha, a morte e as quatro irmãs que não deveriam falar' e, à noite, a Cia. apresenta o espetáculo adulto 'Cegos', que embarca na alegoria do Mito da Caverna, de Platão, às 20h. O Complexo Cultural de Nova Iguaçu fica localizado na Rua Getúlio Vargas, 51, no Centro. Os ingressos custam R$20 ou R$10 (meia entrada ou compra antecipada). Venda pelo site www.sympla.com.br/villelarte

No domingo, o público infantil embarca na magia da peça ‘Tim Tim Lan ou o incrível conto das órfãs aventureiras’, às 14h. Para fechar a minimaratona, o premiado espetáculo infantil ‘Contando Recontando Contos’, que foi vencedor em várias categorias em dois festivais infantis, será apresentado às 17h.



A direção geral dos espetáculos é de Felipe Villela, com assistência de Flavio Alvarenga. Os figurinos e cenografia são de Lili Pardini, com maquiagem de Flávia Rob. A Iluminação fica por conta de Adriano Souza.





Programação e sinopses:



15 de fevereiro (Sábado)



16h ‘O Piolho, a Caolha, a morte e as quatro irmãs que não deveriam falar’

Texto: Ribamar Ribeiro

Classificação livre

Sinopse: Baseado na obra de Câmara Cascudo, o espetáculo narra histórias do popular brasileiro. A menina que cria um piolho, o segredo de uma mulher caolha, a menina que sente saudade do irmão e quatro irmãs que, ao falar, causam confusão.



20h ‘Cegos’

Texto: Ribamar Ribeiro

Classificação: 14 anos

Sinopse: Um espetáculo que, através da alegoria do Mito da Caverna de Platão, narra histórias de personagens que vivem à sombra, seja real ou fantasiosa. Mas, as vezes, é necessário se cegar para poder enxergar.



Dia 16 de fevereiro (Domingo)



14h – ‘Tim Tim Tim Lan ou o incrível conto das órfãs aventureiras’

Texto: Carolina Ferreira

Classificação: livre

Sinopse: Em meio à guerra, quatro meninas se encontram em um orfanato, em um momento em que cada uma delas tem uma forma diferente de lidar com as perdas. Porém, somente quando elas se encontram em um mundo completamente diferente, com seres fantásticos, é que a aventura começa pra valer.



17h – ‘Contando e Recontando Contos’

Texto: Felipe Villela

Classificação: Livre



Sinopse: O espetáculo mostra a história de uma Companhia de teatro que, ao buscar novas formas de atingir o público, recria os clássicos da Literatura Universal, passando desde Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Cachinhos Dourados a Três Porquinhos, mas dando um toque leve, cômico e com novas possibilidades.



Espetáculo premiado como melhor espetáculo, melhor direção e melhor atriz no 22° Festival Nacional de Teatro de Duque de Caxias e no 16° Festival de Teatro Infantil do Tijuca Tênis Clube, além de melhor ator, melhor cenografia e melhor maquiagem em Duque de Caxias; e indicação de ator, iluminação e figurino.



No elenco, os professores da escola, todos atores profissionais: Felipe Villela, Lili Pardini, Carolina Ferreira, Libny Marques, Flávio Alvarenga, Gabriel Guimarães.