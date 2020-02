Rodoviárias da Baixada têm ônibus extras para as viagens de carnaval

Nova Iguaçu – Há previsão que 15 mil pessoas passem pelas rodoviárias de Nova Iguaçu e Nilópolis durante o carnaval. Para atender essa demanda, o consórcio Rio Terminais, que administra as rodoviárias, vai aumentar a quantidade de ônibus e viagens extras estão sendo disponibilizadas: mais de 200 ônibus vão atender esses destinos partindo de Nova Iguaçu, e outros 40 de Nilópolis.

A empresa estima que entre a próxima quarta-feira, dia 19, e o sábado, dia 22, haverá aumento do movimento de passageiros viajando para cidades como Araruama, Cabo Frio, Rio das Ostras, Macaé, São Paulo e Angra dos Reis. No entanto, a recomendação é que o passageiro adiante a compra do bilhete para evitar filas e também garantir as melhores opções de horários de embarque e de poltronas para pegar a estrada. Quem tem direito à gratuidade também deve se programar e garantir logo a viagem, já que a disponibilidade de poltronas disponíveis é limitada, como prevê a legislação.



O esquema especial irá contar também com reforço na fiscalização e no atendimento ao público, nos serviços de limpeza e segurança patrimonial, atuando 24 horas nos dois terminais, e apoio dos órgãos municipais de trânsito e fiscalização viária. Para evitar imprevistos, a Rio Terminais recomenda que os passageiros cheguem, pelo menos, uma hora antes do embarque. Quem for viajar com crianças e adolescentes também deve ficar atento à documentação obrigatória para viagem com menores de 16 anos.



PLANEJE SUA VIAGEM:



Principais destinos saindo da Baixada:



NOVA IGUAÇU

Angra dos Reis, Araruama, Barra de São João, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Foz do Iguaçu, Iguaba, Macaé, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio das Ostras, São Paulo, São Pedro da Aldeia, Teresópolis, Unamar.



NILÓPOLIS

Araruama, Barra de São João, Cabo Frio, Iguaba, Macaé, Rio das Ostras, São Paulo, São Pedro da Aldeia, Unamar.



Onde comprar a passagem

Nas bilheterias das empresas nos terminais rodoviários, ou pela internet, no site das companhias.



Bagagem

Cada passageiro pode transportar uma bagagem com até 30kg. Pequenos volumes podem ser levados no porta-embrulho, dentro do ônibus.