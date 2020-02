Carnarock para quem não curte samba

Nova Iguaçu - Indo na contramão do Carnaval, a banda Old Sound comanda o Carnarock, o primeiro pré-carnaval ao som do bom e velho rock’n’roll, na quinta-feira, dia 20, a partir das 19h30, no palco da praça de alimentação do Shopping Nova Iguaçu.

Formada em 2009 por Guto Fraga (vocalista), Márcio Lima (guitarrista), Marcelo Santa Fé (baixista) e Mauro Morg (baterista), a banda já é conhecida do público do shopping, que poderá apreciar gratuitamente diversas composições do rock nacional e internacional.