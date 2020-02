Ator de Nova Iguaçu estreia em segunda temporada de websérie

Nova Iguaçu - O Ator Wal Goycolea, de 31 anos, morador de Nova Iguaçu, realiza seu primeiro trabalho audiovisual na websérie ‘Meninos que não vão para o céu’, como a transexual Bianka. Wal Goycolea que até aqui só havia trabalhado em espetáculos teatrais pelo Grupo Palco dos Mil Sonhos, atuou na adaptação Anjo Negro, de Nelson Rodrigues, como Ismael.



Dois anos após o sucesso da primeira temporada, a websérie tem pré-estreia marcada para o próximo dia 4 de março, na Cinemateca do MAM, às 18h, com exibição dos quatro primeiros episódios e a estreia será dia 9 de março, no canal Kalunga Nu, data marcada para homenagear o Dia Internacional da Mulher.



O seriado debates temas polêmicos como: violência doméstica, câncer de mama, pedofilia, depressão e racismo. Idealizada pelo roteirista, diretor, produtor e ator Ed Lopez Dassilva, que já ganhou o Kikito de melhor roteiro no 34º Festival de Cinema de Gramado, a websérie é baseada no livro que leva o mesmo nome e escrita pelo mesmo autor.



Além disso, foi indicado nos Festivais de cinema de Brasília e do Mar Del Plata pelo curta-metragem ‘A Goiabeira’. Ed, que já atuou em novelas da Globo – ‘Velho Chico’ e ‘Malhação – Viva a diferença’ -, garante que é uma necessidade vital o artista se produzir.



A nova temporada traz em seu enredo diversas tramas, e uma delas é um crime que abala a fictícia Cidade dos Meninos. Após o assassinato da transexual Margot, o delegado Almeida, juntamente com o policial Carlos Meirelles, vão procurar pistas sobre o assassino na boate gay ‘Madame Abuso’ e lá o delegado homofóbico reencontra seu ex-amigo de quartel, Regis, que agora é uma transexual e se chama Anabella. Almeida não dá muita importância, pois está mais preocupado com problemas familiares.



Nesse meio tempo, um rapaz misterioso vai trabalhar como estagiário na prefeitura com o objetivo de matar o prefeito José Doca; um cadeirante e ex-detento acusado de pedofilia, sequestro e assassinato. O prefeito pedófilo está interessado no filho mais novo do seu amigo de quartel, o Capitão André Saraiva, de quem possui um vídeo comprometedor dele aos beijos com outro soldado em um banheiro do quartel.

A websérie ‘Meninos que não vão para o céu’tem 10 episódios e conta no elenco com nomes como: Ed Lopez Dassilva, Vitor Andrade, Tarcio Bernardes, Evandro Ferreira, Wal Goycolea e grande elenco.