Divulgada última lista com ruas atingidas pela chuva de granizo com direito ao FGTS

Nova Iguaçu - A Prefeitura liberou na segunda-feira, dia 17, a última lista de ruas cadastradas após a tempestade de granizo em 25 de outubro passado, que afetou pelo menos 20 bairros de Nova Iguaçu. Os moradores beneficiados podem fazer as solicitações do saque do FGTS a partir desta terça-feira, dia 18, no galpão montado do antigo Restaurante Popular, no Centro de Nova Iguaçu, com RG e comprovante de residência, até a próxima quinta-feira, dia 20, último dia de atendimento, das 10h às 16h.



Desde o primeiro dia que o serviço foi aberto aos moradores, em 2 de janeiro, até ontem, foram 11.696 pessoas atendidas pelas Defesa Civil e outras 17.708 pela Caixa, sendo que 10.902 tiveram seus cadastros liberados. Em todas as agências da Caixa foram 28.416 contas autorizadas a fazer o saque do FGTS, o que totalizam R$ 123.354.816,23 liberados para movimentação.



“Essa iniciativa foi de extrema importância para os iguaçuanos atingidos pela chuva de granizo, pois eles puderam refazer suas casas”, afirma o prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa. “Além deles, a economia local também foi beneficiada, pois o dinheiro liberado das contas do FGTS está circulando pelo comércio da cidade”.



A liberação do saque do FGTS é resultado do diálogo entre a Prefeitura de Nova Iguaçu e o Governo Federal. Agora, o atendimento à população é de responsabilidade da Caixa, que dá andamento ao processo de pagamento do benefício, em suas agências ou no galpão do Restaurante Popular. Cabe à Prefeitura dar o suporte logístico e de infraestrutura.