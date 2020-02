'Prefeitura Presente' chega à Praça do Cajueiro, no bairro Vila Nova

Nova Iguaçu - Os moradores do bairro Vila Nova vão receber nesta quinta-feira, dia 20, o programa “Prefeitura Presente”, da Prefeitura de Nova Iguaçu, que leva serviços gratuitos de saúde, educação e assistência social para diversas localidades da cidade. O evento acontece das 9h às 15h, na Rua Capistrano de Abreu, na Praça do Cajueiro.



A Secretaria de Saúde vai oferecer agendamento de mamografia, ônibus de vacinação com mais de 20 tipos de vacinas diferentes, teste rápido de hepatite, sífilis e HIV, aferição de pressão arterial e de glicemia capilar, caderneta do Idoso, pesagem do Bolsa Família, enquanto a SUVAM estará dando orientações sobre o controle de roedores, caramujo, cuidados com água, prevenção de desastres ambientais e combate à dengue.



Já a Secretaria de Assistência Social vai fazer o cadastramento na Agência Nova Iguaçu de Oportunidades e no SINE, cadastramento e recadastramento do Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada, ID Jovem, agendamento para carteira de trabalho e idoso, reconhecimento de paternidade, Vale Social, Isenção para casamento, para segunda via de certidões de casamento, nascimento ou óbito.



A Secretaria de Economia, Planejamento e Finanças também participa do “Prefeitura Presente”. Serão oferecidos serviços como segunda via de impostos e parcelamento de dívida ativa (IPTU, taxas, ISS), isenção de IPTU para idosos,

atendimento mercantil: orientação e consulta de processos, orientação para liberação de alvará para estabelecimentos comerciais, informações sobre as taxas consolidadas e emissão de nota fiscal.



Enquanto os pais são atendidos, as crianças podem se divertir nas tendas da Educação, participando da contação de histórias, pinturas e recreação para as crianças, ou na Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), que vai oferecer os projetos Matemática na Praça e Livros Para Voar.