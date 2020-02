Inscrições abertas para professores, instrutores e alunos na Faetec

Nova Iguaçu - Para quem está procurando trabalho ou quer começar o ano estudando, a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), tem excelentes oportunidades. Estão abertas as inscrições para seleção pública simplificada de profissionais bolsistas, dos cargos professor e instrutor, e para ingresso de alunos no Nível Médio Técnico na ação do Bolsa Formação e MedioTec, para o primeiro semestre do ano letivo de 2020.



Os concursos são financiados pelo Programa Novos Caminhos (antigo Pronatec), e os interessados devem se candidatar no site da Faetec (www.faetec.rj.gov.br). Podem participar do concurso para Professor e Instrutor os servidores efetivos da Faetec ou profissionais que não possuem vínculo com a rede. A bolsa é de R$ 40 (Professor) e R$ 30 (Instrutor) por hora-aula, sendo a carga horária máxima semanal de 16 horas.



Os interessados devem preencher corretamente o formulário de inscrição e seguir todos os pré-requisitos de acordo com as especificações do edital. As inscrições vão até o dia 1° de março. A lista de classificação será divulgada dia 2 de março, no site da Faetec, a partir das 16h.



"Aos que preenchem os pré-requisitos necessários e estão interessados em completar o time da Faetec, não deixem para última hora e venham fazer parte da nossa Rede. Com uma equipe maior e cada vez mais qualificada, vamos fortalecendo a nossa Fundação", avalia o secretário da Secti, Leonardo Rodrigues.



Mais de 600 vagas para cursos Técnicos de Nível Médio



Já no processo seletivo para os cursos Técnicos de Nível Médio a oferta é de 612 vagas nas unidades escolares da Rede. As inscrições devem ser feitas até o dia 2 de março e as vagas oferecidas são na forma Concomitância Externa, ou seja, destinadas para quem esteja cursando o segundo ou terceiro ano do Ensino Médio no ato da matrícula.



Entre as oportunidades oferecidas estão os cursos Técnicos em Edificações, Administração, Informática para Internet, Informática, Fabricação Mecânica, Logística, Manutenção de Máquinas, Modelagem do Vestuário, Estética, Meio Ambiente, Dança, Eletrônica, Rede de Computadores, Mecânica, Transporte Metroferroviário, Prótese Dentária e Eletrotécnica.



“ São cursos que, depois de concluídos, ajudarão os estudantes a ingressar no mercado de trabalho. As empresas precisam de mão de obra qualificada. Sabemos o peso que uma formação com a chancela da Faetec proporciona”, avalia o presidente da Faetec, Romulo Massacesi.



A divulgação do sorteio acontece no dia 3 de março e as aulas terão início no dia 6 de abril. Os alunos bolsistas receberão uma assistência estudantil, com ajuda de custo para passagem municipal de ida e volta e lanche.