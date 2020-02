Horário de Funcionamento do TopShopping no Carnaval

Nova Iguaçu -O TopShopping funcionará em horário especial no Carnaval 2020. No sábado, dia 22 de fevereiro, as praças de alimentação e lazer, lojas, quiosques e estandes funcionarão das 10h às 22h.



No domingo, dia 23 e na segunda-feira, dia 24, as praças de alimentação e lazer funcionarão das 11h às 22h. Lojas, quiosques e estandes das 13h às 21h. Já os bancos estarão fechados



Na terça-feira, dia 25, as praças de alimentação e lazer funcionarão das 11h às 22h (opcional). As lojas, quiosques, estandes e bancos estarão fechados.



E na quarta-feira de cinzas, dia 26, as praças de alimentação e lazer, lojas, quiosques e estandes funcionarão das 12h às 22h. E os bancos estarão fechados devido ao feriado bancário.



Em todos os dias, o cinema funcionará no horário normal, conforme a programação.



O TopShopping está localizado na Av. Governador Roberto Silveira 540, Centro. Telefone: (21) 2667-1787.