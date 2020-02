Nova Iguaçu tem suspeita de caso de coronavírus Covid-19

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu informou em nota oficial que uma mulher de 49 anos deu entrada na manhã desta quarta-feira, dia 26, no Hospital Geral de Nova Iguaçu com sintomas de tosse, febre e coriza. Após ser avaliada e classificada na categoria verde, de baixa complexidade conforme o protocolo do Ministério da Saúde, ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Botafogo.



Somente quando foi atendida na UPA, que pertence à rede estadual de Saúde, a paciente informou que esteve na Europa, com uma conexão em Milão, na Itália, que já confirmou mortes por coronavírus Covid-19.



Mesmo sem a confirmação da contaminação da paciente, a Secretaria Municipal de Nova Iguaçu iniciou o protocolo de bloqueio ao coronavírus, enviando uma equipe até a Upa de Botafogo e também ao Hospital da Posse.

Nesta quinta-feira, dia 27, a residência da família da paciente será visitada para que os familiares e pessoas que tiveram contato com ela sejam orientados como proceder até que o diagnóstico seja ou não confirmado.



Por sua vez, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirma que investiga cinco casos suspeitos de coronavírus, identificados nas cidades do Rio, Niterói e Nova Iguaçu.

Em nota, a SES salienta que ainda não há nenhum caso da doença confirmado no estado e que a população não precisa se alarmar, mas deve continuar a ter cuidados básicos de prevenção ao contágio.

E esclarece que todos os casos suspeitos seguirão protocolos de atendimento preconizados pelo Ministério da Saúde e previstos no plano de contingência da SES.