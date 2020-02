Marcio Fininho é a atração do Top Music desta sexta-feira

Nova Iguaçu – O cantor Marcio Fininho será a atração do Top Music desta sexta-feira, dia 28, a partir das 19h. Músico há 30 anos, Marcio já apresentou com artistas de renome da música popular brasileira, como Emílio Santiago, Mumuzinho e João Bosco.



Ele decidiu passar de músico a intérprete das canções há quase 20 anos. A partir daí, deu sua interpretação às mais lindas canções de artistas de estilos variados, como Djavan, Jorge Bem, Seu Jorge, Tim Maia, Paralamas do Sucesso e Elis Regina. Com o estilo voz e violão, ele se mostra um artista da noite com um repertório eclético.



A apresentação será na praça de alimentação do 3º piso e o evento é gratuito. O TopShopping fica na Av. Governador Roberto Silveira 540, Centro.