Nova Iguaçu - Equipes da Prefeitura de Nova Iguaçu (Defesa Civil, Infraestrutura, Assistência Social, Meio Ambiente e Empresa de Limpeza Urbana) trabalham continuam nas ruas desde a manhã de domingo para contornar os transtornos causados pela chuva que caiu naquela daquela madrugada.

O índice pluviométrico no bairro Palhada atingiu 108 mm no domingo. Com 331m, Nova Iguaçu teve o maior volume acumulado para o mês de fevereiro desde 2008. Até o momento, segundo a Defesa Civil, seis imóveis foram desocupados, há 23 desalojados e um desabrigado.

A Secretaria de Infraestrutura está fazendo o serviço de limpeza de rios e canais que foram obstruídos para escoar a água, enquanto a Emlurb retira lama das ruas. Equipes da Secretaria de Assistência Social e da Defesa Civil visitam casas em diversos bairros para avaliar riscos estruturais e prestar apoio às famílias atingidas.

Já funcionários da Secretaria de Meio Ambiente, guardas ambientais e bombeiros militares utilizam barco para resgatar moradores em casas alagadas e com difícil acesso para veículos no bairro Prados Verdes.

A Secretaria de Assistência Social montou no bairro Prados Verdes, um dos mais atingidos pelas chuvas, um ponto de apoio na Paróquia Santo Agostinho, na Rua Otávio, s/nº, para o acolhimento de famílias desalojadas ou desabrigadas. Elas receberão colchonetes, roupas de cama e banho.

No bairro de Austin, uma encosta deslizou e atingiu uma casa, mas não causou vítimas. Os moradores receberam auxílio das equipes da Prefeitura.

O município está em estágio de alerta e a previsão é que ocorram pancadas de chuva moderada a forte ao longo do dia.

A Defesa Civil orienta que a população fique atenta aos comunicados emitidos. Se você ainda não se cadastrou, envie seu CEP por SMS para 40199 e receba os alertas em seu celular. Qualquer alteração ou emergência comunique imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 199 ou 3779-0660.