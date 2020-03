Nova Iguaçu – Termina hoje o prazo para 48 professores selecionados para contratação temporária de Professores II se apresentarem para ocupar as vagas nas escolas que estão carentes de profissionais. Eles fazem parte do quadro de reserva do edital de seleção de 2019. Os candidatos devem comparecer na sede da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) , no bairro da Luz, de acordo com os horários publicados no DO. A convocação foi publicada no dia 27 de fevereiro, no Diário Oficial do município.



Desde a publicação do primeiro edital de seleção, cerca de 105 educadores já estão atuando em sala de aula. Os novos professores são para as turmas do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Educação Infantil. O prazo de contrato é de 12 meses ou até a efetivação do concurso público para o cargo de professores na rede.



O processo para a definição da empresa vencedora da licitação para organizar o concurso da Educação está em andamento na Comissão de licitação da Prefeitura, pois duas empresas participantes do edital entraram com recursos. A previsão é de que o concurso seja realizado ainda este ano.