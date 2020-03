Exposição "Nossos Pets Amados" permanece no TopShopping até o dia 19 de abril

Nova Iguaçu - Uma exposição que retrata o amor entre cães e seus tutores, ou ainda, mães e pais de filhos de 4 patas. A exposição ‘Nossos Pet Amados’, do fotógrafo Jayme Rocha, está no TopShopping, onde permanece no terceiro piso, das 10h às 22h, até o dia 19 de abril.



Jornalista e fotógrafo especializado em fotos de pets, principalmente cães e gatos, nessa mostra Jayme Rocha traduz a relação entre humanos e animais, que trazem bem a ambos e transformam positivamente as pessoas.



“Esse trabalho faz parte do desdobramento do meu projeto social Celebridade Pet. Nas fotos, procuro destacar a alegria e charme de cada cão, com adereços divertidos visando uma maior visibilidade do pet e sua consequente adoção futura”, conta Jayme.



O TopShopping está localizado na Av. Governador Roberto Silveira 540, Centro.