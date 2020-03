Secretaria continua a investigar caso suspeito de Coronavírus em Nova Iguaçu

Nova Iguaçu – O caso da paciente de Nova Iguaçu com suspeita de infecção pelo Novo Coronavírus (Covid-19) continua sendo monitorado. Um boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta segunda-feira, dia 2 de março, informa que há 42 casos suspeitos de infecção pelo Novo Coronavírus (Covid-19) ainda sendo acompanhados. Entre esses, está o da paciente iguaçuana.



De acordo com a SES, os locais de residência dos pacientes foram identificados da seguinte forma: Rio de Janeiro (12), Niterói (7), Petrópolis (4), Resende (2), Barra Mansa (2), Macaé (2), São João de Meriti (1), Belford Roxo (1), São Gonçalo (1), Nova Iguaçu (1), Duque de Caxias (1), Campos dos Goytacazes (1), Maricá (1), Volta Redonda (1) e Teresópolis (1). Outros quatro (4) casos notificados são de pacientes que residem no exterior e em outro estado brasileiro.



A mulher de 49 anos deu entrada na manhã do dia 26 de fevereiro, no Hospital Geral de Nova Iguaçu com sintomas de tosse, febre e coriza. Após ser avaliada e classificada na categoria verde, de baixa complexidade conforme o protocolo do Ministério da Saúde, ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Botafogo.



Segundo nota da Prefeitura de Nova Iguaçu, somente quando foi atendida na UPA, que pertence à rede estadual de Saúde, a paciente informou que esteve na Europa, com uma conexão em Milão, na Itália, que já confirmou mortes pelo Coronavírus Covid-19.



O boletim da SES avisa que a secretaria elaborou e definiu um plano de contingência para enfrentar um possível surto no Estado do Rio de Coronavírus. “Ele é capaz de provocar epidemias e pode evoluir a pandemias. Para proteger o cidadão fluminense do Covid-19, a SES definiu objetivos estratégicos, a fim de evitar a disseminação do vírus entre uma população sem imunidade para este subtipo viral”, explica o release.



O texto divulgado esclarece. “ O plano emergencial tem a intenção de sistematizar ações e procedimentos de responsabilidade da esfera estadual de governo. Ficou decidido que a SES vai apoiar, em caráter complementar, os gestores municipais no combate a um possível surto de Coronavírus, precavendo-se e organizando o enfrentamento de tudo aquilo que sair da normalidade”.



E adverte que a SES iniciou a preparação do plano de contingência em funcionamento no Nível Zero. Os demais níveis de acionamento (um, dois e três) são organizados de acordo com parâmetros epidemiológicos, como números de casos.