Tributo às Divas do Rock em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Nova Iguaçu – Roberta Malucelli e Banda vão homenagear as mulheres da Baixada, domingo, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, tocando o melhor do Rock e Pop Rock para o público do TopShopping, a partir das 14h. Então, o público pode ir almoçar no mall e depois curtir o show gratuito na praça de alimentação do segundo piso.



A cantora interpretará os sucessos das Divas do Rock nacional e internacional como Amy Winehouse, Janis Joplin, Joss Stone, Pitty, Rita Lee, Paula Toller, do Kid Abelha, e muito mais.