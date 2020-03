Nova Iguaçu decreta Situação de Emergência por causa da chuva de domingo

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu decretou, nesta quinta-feira, dia 5, Situação de Emergência no município por causa do temporal do último fim de semana, que atingiu cerca de 334 mil pessoas, direta ou indiretamente, em 37 bairros e sub-bairros da cidade.

Equipes de diferentes secretarias municipais e também da Empresa de Limpeza Urbana (Emlurb) e voluntários vêm atuando no auxílio à população e na limpeza das ruas, rios e canais que cortam as localidades atingidas. Agentes da Defesa Civil e da Assistência Social seguem visitando as casas danificadas pela forte chuva. De acordo com o balanço divulgado nesta quarta-feira, dia 4, já foram atendidas 431 famílias. Onze pessoas ainda estão desabrigadas e 14 desalojadas.Em meio a tantos prejuízos, a solidariedade tem sido uma marca nos últimos dias. Os pontos de apoio instalados pela Prefeitura nos diferentes bairros têm recebido diversas doações, especialmente de cestas básicas, roupas, cobertores e colchonetes. Para facilitar a boa ação, a SEMAS (Rua Dr. Luiz Guimarães, 956 – Centro) e todos os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade também estão recebendo os donativos para que sejam distribuídos às famílias mais afetadas pelo temporal.Confira os endereços dos CRAS de Nova Iguaçu na lista abaixo ou no link http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semas/cras/ Telefone: (21) 2667-1850Endereço: Rua da Saudade, 28, Quadra 9, ParaísoPonto de referência: Rua do Supermercado VianenseHorário de funcionamento: 9h às 17hTelefone: (21) 2763-1222Endereço: Rua Mirim, S/Nº, AustinPonto de referência: Ao lado do DPOHorário de funcionamento: 9h às 17hTelefone: (21) 2667-4413Endereço: Estrada Luiz de Lemos, 2556, Nova AméricaPonto de referência: Colégio Dom BoscoHorário de funcionamento: 9h às 17hTelefone: (21) 2669-1300Endereço: Rua Formosa, 265, Comendador SoaresPonto de referência: Na Praça Havana, Próximo à antiga EmlurbHorário de funcionamento: 9h às 17hEndereço: Avenida Abílio Augusto Távora, S/Nº, ValverdePonto de referência: Praça do ValverdeHorário de funcionamento: 9h às 17hTelefone: (21) 2667-7649Endereço: Rua Victor Hugo, S/Nº, Vila de CavaPonto de referência: Praça de Vila de CavaHorário de funcionamento: 9h às 17hTelefone: (21) 2668-1200Endereço: Rua Terezinha Pinto, 297, CentroPonto de referência: Próximo à Defesa CivilHorário de funcionamento: 9h às 17hTelefone: (21) 3793-0264Endereço: Rua Pedro Cunha, 84, Ponto ChicPonto de referência: Praça do Ponto ChicHorário de funcionamento: 9h às 17hTelefone: (21) 2767-8554Endereço: Rua Sebastião de Melo, 384, Nova EraPonto de referência: Próximo à Clínica da Família de Nova EraHorário de funcionamento: 9h às 17hTelefone: (21) 3767-1861Endereço: Rua Pelotas, 251, Jardim Parque EstorilPonto de Referência: Campo do MarambaiaHorário de funcionamento: 9h às 17h