Cruz Vermelha de Nova Iguaçu oferece curso gratuito de empregabilidade dia 27 de março

Nova Iguaçu - Quem busca conquistar o primeiro emprego e aqueles que querem se recolocar no mercado de trabalho podem ter uma ajuda preciosa ao participar do grupo gratuito de ‘Empregabilidade’, que será promovido pela Cruz Vermelha Brasileira de Nova Iguaçu na sexta-feira, dia 27 de março, na Escola de Especialização em Saúde, na Rua Athaíde Pimenta de Moraes, nº 835, no Centro.



Serão debatidas questões como a competitividade do mercado de trabalho, o primeiro emprego, como elaborar um currículo e como se comportar em uma entrevista. A importância de traçar metas profissionais, a capacitação constante, modelos de carreira, propósito de vida, e como divulgar seu perfil profissional nas mídias sociais também serão abordados nas palestras.



Para fazer inscrição os interessados devem ir ao endereço da Escola de Especialização de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h e doar 2 quilos de alimentos não-perecíveis, que serão destinados para pacientes que estão em tratamento de hanseníase, tuberculose e HIV/ Aids. O certificado, opcional para quem quiser emitir o documento, custa R$ 20.



O curso será ministrado em apenas um dia, a primeira turma será no dia 27 de março, das 9 às 17h, na ESESP- Escola de Especialização em Saúde Pública, que fica na rua Athaíde Pimenta de Moraes, nº 835, Centro de Nova Iguaçu. Para mais informações, os interessados podem ligar para WhatsApp: (21) 96477-5286 ou 96419-1459