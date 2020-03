Moradores do condomínio Paraíba recebem chaves de apartamentos

Nova Iguaçu – Cerca de 279 famílias do Condomínio Paraíba, que faz parte do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, do governo federal, foram assinar os contratos e receber as chaves dos apartamentos nesta sexta-feira, dia 6. O empreendimento, feito em parceria com a Caixa Econômica Federal, é localizado no bairro Ipiranga. Há ainda 21 famílias que deverão receber as chaves nos próximos dias.



O prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa, esteve no conjunto Villa Provance e acompanhou a entrega das chaves. “São quase 300 famílias que irão sair do aluguel para a casa própria. Isso representará uma grande economia nas finanças destas pessoas que já vivem com uma renda mensal muito baixa”, disse o prefeito, dando boas-vindas aos novos moradores.



Gari da Empresa de Limpeza Urbana de Nova Iguaçu (Emlurb), Jucimara Bispo dos Santos, 44 anos, é uma das contempladas com um dos apartamentos do Vila Provance. Ela e sua família vivem de aluguel no bairro Engenho Pequeno e gastam R$ 750 mensais de moradia, além de aproximadamente R$ 250 de conta de luz.



“Aqui a nossa prestação ficou por volta de R$ 100. Depois de uma vida inteira morando de aluguel, finalmente conquistamos nossa casa própria”, disse Mara, como é conhecida. “Com o dinheiro que vai sobrar, eu pretendo fazer uma autoescola e comprar um carro”, concluiu, planejando realizar novos sonhos.



Já a aposentada Sônia Rosa Cândido de Almeida vai voltar a ter uma casa própria após dois anos. Ela presenteou a filha com a própria residência e foi morar de aluguel, na Vila Ambaí, onde paga R$ 400 por mês. “Uma mãe faz tudo pelos filhos. Ajudei eles o quando pude e todos os três já estão encaminhados. Agora foi Deus quem me ajudou a sair do aluguel”, comemorou, revelando ainda que está ansiosa pela mudança.



Os novos moradores do Condomínio Paraíba poderão se instalar nos apartamentos já na próxima quarta-feira, dia 11. A partir de então, as mudanças poderão ser feitas de segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 9h às 16h, sempre mediante agendamento junto ao síndico.



O conjunto habitacional Villa Provance fica na Estrada do Mugango, 1.350, no bairro Ipiranga, e é composto por cinco condomínios (Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Piauí e Rio Grande do Norte) com um total de 1.500 apartamentos.