Carreta da Saúde atende no bairro Prados Verdes a partir desta segunda-feira

Nova Iguaçu – No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, a Carreta da Saúde estacionará na próxima semana no bairro Prados Verdes. E as pacientes acima de 40 anos poderão fazer o agendamento do exame de mamografia em postos de saúde próximo à sua casa, solicitando a marcação para o dia em que a carreta estará no bairro. No caso de Prados Verdes, será no período de 9 a 11, em seguida, a carreta irá para o Km 32, perto da unidade de saúde Patrícia Marinho, entre os dias 12 e 14 de março.



A Carreta da Saúde oferece exames de baixa e média complexidade para a população. Ela faz parte do Programa Saúde Presente, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde para dar mais agilidade aos atendimentos e diminuir o tempo de espera dos pacientes que aguardam na fila. O veículo, que só atende pacientes já regulados pela Central de Regulação do município, fará um atendimento especial para as mulheres daquela região.

A meta é realizar cerca de 450 mamografias. As unidades que estão fazendo o agendamento são: Dom Bosco, Patrícia Marinho, Clínica da Família do km 32, Lagoinha, Santa Clara do Guandu e Parque Todos os Santos.





“Aquela é uma região longe do grande Centro, onde estão as clínicas conveniadas que realizam a mamografia. Pedindo o agendamento diretamente para carreta, que estará perto da casa delas, diminuímos a distância, facilitando o acesso. O Saúde Presente é um grande avanço para o município e atua como suporte para ampliação na realização de exames”, afirma o secretário de saúde, Manoel Barreto.



O Saúde Presente utiliza uma carreta com salas adaptadas para exames de ultrassonografias, mamografia digital, raios-x digital, ecocardiograma e densitometria óssea. Diversas regiões do município serão atendidas, possibilitando que os pacientes façam os procedimentos mais perto de casa.



Para isso, uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu entra em contato com os pacientes já cadastrados na Central Municipal de Regulação para fazer o agendamento dos exames.



Nova Iguaçu é o primeiro município da Baixada a receber a Carreta da Saúde, que tem capacidade de realizar cerca de 200 exames por dia e conta com uma equipe de 21 profissionais. Os resultados de alguns de exames, como ultrassonografia, ecocardiograma e ecodoppler, são entregues na hora. Os demais, entregues em até 15 dias na unidade de saúde onde foi feito o agendamento.